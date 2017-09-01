«Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков

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Клуб выплатит 20 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей. Таковы итоги матча оружейников с «Амкаром».

Клубу придется выплатить штраф за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Напомним, что матч «Арсенал» — «Амкар» закончился со счетом 0:1. Единственный гол забил Александр Рязанцев.

После 8 туров РФПЛ команда Миодрага Божовича находится на 13 месте в турнирной таблице.