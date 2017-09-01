Фото из архива Myslo.
«Арсенал» оштрафован из-за поведения болельщиков
Клуб выплатит 20 тысяч рублей.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» на 20 тысяч рублей. Таковы итоги матча оружейников с «Амкаром».
Клубу придется выплатить штраф за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Амкар» закончился со счетом 0:1. Единственный гол забил Александр Рязанцев.
После 8 туров РФПЛ команда Миодрага Божовича находится на 13 месте в турнирной таблице.
29 августа, в 13:16, 8 939 3
27 августа, в 11:31, 67 1364 0
26 августа, в 16:55, 129 5968 6
25 августа, в 16:06, 3 579 4