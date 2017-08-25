В Новомосковске пенсионерка отравилась грибами

Грибы она собирала в Венёвском районе.

В августе в Новомосковске 64-летняя женщина отравилась условно съедобными грибами – толкачиками и свинухами. Пенсионерка собирала их на территории Веневского района.

Кроме того, в мае в Туле зарегистрирован случай ботулизма, связанный с употреблением консервированных грибов домашнего изготовления, купленных у неизвестного лица на уличном развале.

Отметим, что за 2016 год в нашем регионе не зафиксировано ни одного летального случая отравления.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что для профилактики пищевых отравлений, связанных с употреблением грибов, следует руководствоваться следующими правилами при их заготовке, переработке и покупке:

для употребления в пищу собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны;

не пробовать на вкус незнакомые грибы;

собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах;

собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся;

строго соблюдать технологию при солении и консервировании грибов;

покупать свежесобранные грибы только на рынках, где грибы допускаются к продаже после проведения экспертизы, которая осуществляется специалистами санитарно-ветеринарной лаборатории;

категорически недопустимо приобретать на рынках грибы вареные, соленые, маринованные, грибную икру, салаты и другие продукты из измельченных грибов; грибные консервы в банках с закатанными крышками, изготовленные в домашних условиях.

Согласно статистике, такое смертельно опасное заболевание, как ботулизм, чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.

Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

В домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать.

Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил:

тщательно промывайте грибы перед их консервированием;

строго соблюдайте технологию изготовления грибных консервов, в т.ч. их стерилизацию;

храните грибные консервы в условиях холодильника, так как оптимальной температурой для размножения бактерий является +35 °С;

откажитесь от употребления консервов со вздутыми крышками, с неспецифическим запахом.

И помните, что даже вышеперечисленные меры профилактики не могут полностью исключить возможность возникновения ботулизма при употреблении консервов домашнего изготовления.