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Новомосковское шоссе в Туле затянуло дымом
Кадр из видео.

Новомосковское шоссе в Туле затянуло дымом

Myslo выяснил, что случилось.

Пользователь Сергей Абросимов опубликовал на своем канале в Youtube видео, которое обеспокоило местных жителей. На кадрах видно, что Новомосковское шоссе в Туле затянуло дымом. Из-за этого видимость для автомобилистов оказалась очень плохой. Происшествие случилось сегодня, 25 августа, около 12 часов дня.

Изначально очевидцы предположили, что загорелась машина. Однако звонков о происшествии в МЧС не поступало.
 
- В итоге оказалось, что ехал КамАЗ, у которого из выхлопной трубы валил густой белый дым, - рассказал Myslo автор видео.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 0
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