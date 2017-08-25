Кадр из видео.

Пользователь Сергей Абросимов опубликовал на своем канале в Youtube видео, которое обеспокоило местных жителей. На кадрах видно, что Новомосковское шоссе в Туле затянуло дымом. Из-за этого видимость для автомобилистов оказалась очень плохой. Происшествие случилось сегодня, 25 августа, около 12 часов дня.