Когда сделают лестницу на остановке «Быткомбинат» в Пролетарском округе Тулы

Жители обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.

Лестницу, ведущую в пешеходному переходу на остановку «Быткомбинат» на улице Металлургов в Пролетарском округе Тулы, демонтировали еще год назад. А новую не построили.

Кроме неприглядного внешнего вида обращает на себя внимание арматура, торчащая из земли рядом с проезжей частью.

Жители через портал Myslo обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.

Глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков сообщил, что на этой неделе на месте лестницы будет уложена тротуарная плитка.