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Когда сделают лестницу на остановке «Быткомбинат» в Пролетарском округе Тулы

Когда сделают лестницу на остановке «Быткомбинат» в Пролетарском округе Тулы

Жители обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.

Лестницу, ведущую в пешеходному переходу на остановку «Быткомбинат» на улице Металлургов в Пролетарском округе Тулы, демонтировали еще год назад. А новую не построили.

Кроме неприглядного внешнего вида обращает на себя внимание арматура, торчащая из земли рядом с проезжей частью. 

Жители через портал Myslo обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.

Глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков сообщил, что на этой неделе на месте лестницы будет уложена тротуарная плитка. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:18 0
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