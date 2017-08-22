Когда сделают лестницу на остановке «Быткомбинат» в Пролетарском округе Тулы
Жители обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.
Лестницу, ведущую в пешеходному переходу на остановку «Быткомбинат» на улице Металлургов в Пролетарском округе Тулы, демонтировали еще год назад. А новую не построили.
Кроме неприглядного внешнего вида обращает на себя внимание арматура, торчащая из земли рядом с проезжей частью.
Жители через портал Myslo обратились в администрацию округа с просьбой обустроить пешеходный переход.
Глава Пролетарского территориального округа Сергей Шестаков сообщил, что на этой неделе на месте лестницы будет уложена тротуарная плитка.
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