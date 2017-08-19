новости
новости
Регистрация
Прокуратура Донского запретила использовать в школьном спортзале самодельные ворота

Прокуратура Донского запретила использовать в школьном спортзале самодельные ворота

Изделия не имеют сертификатов качества, креплений, могут опрокинуться и нанести школьникам травмы.

В Донском местной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних и законодательства об образовании в МБОУ «Центр образования № 4». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что для проведения уроков по физкультуре используются самодельные футбольные ворота, не прошедшие испытаний перед началом учебного года и не стоящие на балансе учреждения.

У изделий нет сертификатов качества и инструкций по применению. Футбольные ворота не имеют креплений, могут опрокинуться во время игры и нанести серьёзные травмы учащимися. Кроме того, в спортзале не замеряется температурный режим – в помещении отсутствует бытовой термометр.

По результатам проверки прокуратурой Донского директору « Центра образования № 4» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
проверка прокуратурынарушения законацентр образованияпредставление прокуратуры
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России могут появиться полимерные деньги
В России могут появиться полимерные деньги
В Алексине открылся форум «Чистый исток»
В Алексине открылся форум «Чистый исток»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.