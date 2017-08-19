Прокуратура Донского запретила использовать в школьном спортзале самодельные ворота

В Донском местной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних и законодательства об образовании в МБОУ «Центр образования № 4». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что для проведения уроков по физкультуре используются самодельные футбольные ворота, не прошедшие испытаний перед началом учебного года и не стоящие на балансе учреждения.

У изделий нет сертификатов качества и инструкций по применению. Футбольные ворота не имеют креплений, могут опрокинуться во время игры и нанести серьёзные травмы учащимися. Кроме того, в спортзале не замеряется температурный режим – в помещении отсутствует бытовой термометр.

По результатам проверки прокуратурой Донского директору « Центра образования № 4» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.