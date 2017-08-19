В Алексине открылся форум «Чистый исток»

Экологический патруль исследовал состав воды более чем в 100 родниках Тульской области.

В Алексинском районе состоялось открытие многодневного экологического молодежного форума «Чистый исток 2.0. Родники». В торжественной церемонии приняла участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

В рамках проекта молодые активисты из различных районов Тульской области проверяли родники и очищали территории источников от мусора. Экологический патруль «молодогвардейцев» исследовал состав воды более чем в 100 родниках, результаты анализов были размещены на информационных табличках рядом с водными объектами. В работе форума приняли участие общественные активисты.

Юлия Вепринцева поблагодарила участников форума за работу и отметила необходимость тесного взаимодействия общественников и региональных чиновников:

Вы следите за экологией нашего региона и даете нам идеи для того, чтобы мы совместно воплощали их в жизнь. Желаю, чтобы те цели, которые вы ставите перед собой, обязательно реализовывались.

Проект «Чистый исток» реализуется региональным отделением «Молодой Гвардии» при поддержке правительства Тульской области. Впервые он стартовал в прошлом году. Расчистка береговых зон производилась у водоемов, родников, святых источников и набережных Тулы и области.