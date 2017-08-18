За полгода в Тульской области от электроэнергии отключили почти 2,5 тысячи должников

По итогам первого полугодия 2017 года задолженность физических лиц за поставленную электроэнергию составила 70 млн рублей. АО «ТНС энерго Тула» усилило работу с должниками в весенне-летний период. За 6 месяцев абонентам направлено 11 тысяч уведомлений о планируемом введении режима ограничения подачи ресурса.

С января по июнь от электроэнергии отключили почти 2,5 тысяч физических лиц-должников.

Общая сумма задолженности отключенных абонентов составила 18 млн рублей.

Для энергетиков ограничение недобросовестных потребителей – мера вынужденная, для должников в летнюю жару – настоящее испытание. В одночасье, оставшись без энергоснабжения, невозможно пользоваться кондиционером или вентилятором, обесточенные холодильники встречают с работы протечками и испорченными продуктами, бездействуют электроплиты, стиральные машины и телевизоры.

В условиях полной темноты недисциплинированные потребители сразу пытаются погасить задолженность и восстановить электроснабжение, неся дополнительные затраты на выезд бригады специалистов и подключение энергоресурса, которые сегодня могут доходить до 10-15 тысяч рублей в зависимости от удаленности проживания абонента. Так, в июле, по сравнению с началом года, дебиторская задолженность населения сократилась на 10 млн рублей.

АО «ТНС энерго Тула» продолжит принимать подобные масштабные меры по воздействию на должников в Туле и других городах области. Специалисты компании призывают абонентов не забывать, что нужно своевременно оплачивать потребляемые ресурсы.