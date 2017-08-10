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Мальчик из Тулы заразился в Турции вирусом Коксаки

Мальчик из Тулы заразился в Турции вирусом Коксаки

Заболевание, которому наиболее подвержены дети в возрасте до 10 лет, даёт серьёзные осложнения на внутренние органы.

Тульские СМИ сообщили о маленьком туляке, подхватившем опасный вирус Коксаки на одном из турецких курортов. Мама с малышом приехали в престижный отель на побережье, чтобы отдохнуть, но буквально через пару дней тулячка забила тревогу: у мальчика воспалилось горло, на теле появилась зудящая сыпь, поднялась температура.

По словам матери малыша, местный врач сначала решил не поднимать панику среди отдыхающих, заверил, что никакой опасности нет и порекомендовал «не находиться долго на солнце». Опасность вируса Коксаки – в быстроте распространения. Зараза передаётся воздушно-капельным путём и грозит серьёзными осложнениями, влияющими на работу внутренних органов.

По словам экспертов, вирус наиболее опасен для детей, хотя взрослые его подхватить тоже могут. Сейчас случаи заражения инфекцией Коксаки зафиксированы практически во всех курортных городах Турции. После перенесения заболевания, вызванного вирусом Коксаки, у человека образуется стойкий иммунитет – повторное заражение исключено. Вакцины против этой заразы пока не существует.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:36 +1
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Турция

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