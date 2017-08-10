Где в Туле отключат электричество 11 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов на следующих улицах города:
- Мясново: ул. Болотова, 69,
- Одоевское ш., 28, 34, 32, 30,
- 6-й пр-д, 69, 71,
- п. 2-й Западный: ул. Пушкина, 9-17,
- ул. Маяковского, 1-33 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Кольцова, 1-53-а (нечётн.), 16-36 (чётн.),
- ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13-21 (нечётн.), 25, 29,
- ул. Тургенева, 1-54,
- ул. Некрасова, 12, 32,
- ул. Крылова, 1-25 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Володарского, 5, 7, 9,
- п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,
- ул. Кауля, 76-102 (чётн.),
- ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
- ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 77,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 85-111 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.) 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-12, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.).
- 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117,
- ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.), 170-а-180, 204-208 (чётн.), 119-153 (нечётн.),
- 14-й пр-д, 1, 44, 46, 48,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-42 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 2, 2-а,
- 10-й пр-д, 2-и, 2-з, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и.
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