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Где в Туле отключат электричество 11 августа

Где в Туле отключат электричество 11 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов на следующих улицах города:

  • Мясново: ул. Болотова, 69,
  • Одоевское ш., 28, 34, 32, 30,
  • 6-й пр-д, 69, 71,
  • п. 2-й Западный: ул. Пушкина, 9-17,
  • ул. Маяковского, 1-33 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Кольцова, 1-53-а (нечётн.), 16-36 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13-21 (нечётн.), 25, 29,
  • ул. Тургенева, 1-54,
  • ул. Некрасова, 12, 32,
  • ул. Крылова, 1-25 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9,
  • п. Хомяково: Хомяковский пр-д, 13-55,
  • ул. Кауля, 76-102 (чётн.),
  • ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-111 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.) 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.).
  • 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117,
  • ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.), 170-а-180, 204-208 (чётн.), 119-153 (нечётн.),
  • 14-й пр-д, 1, 44, 46, 48,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-42 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2, 2-а,
  • 10-й пр-д, 2-и, 2-з, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 0
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