Владимир Груздев: «Люди идут в суд за закреплением своих договоренностей»

В программе Владимира Соловьева выступил председатель правления Ассоциации юристов России и рассказал о юридических проблемах, которые обсуждали на ПМЭФ-2017

Тему дискуссии программы Владимира Соловьёва «Воскресный вечер» определил недавно закончившийся Петербургский международный экономический форум, проходивший под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

- Ассоциация юристов России совместно с прокуратурой России провела на форуме очень показательную сессию – «Российская юрисдикция как фактор привлечения инвестиций», - сказал Владимир Груздев. – Когда мы говорим «блокчейн, биг-дата, экосистема», надо понимать, что все это требует юридического закрепления. Та реформа, которая проходит внутри судейского сообщества (которую проводит Верховный суд), проходит нешумно, многие о ней не знают. Но есть реальные результаты. За 3 года количество банкротств уменьшилось в три раза. На 25 процентов быстрее стали рассматриваться дела в судах. Расходы на сопровождение судебных споров ниже на 16%, чем среднеевропейские. Причем 80% споров на 500 и более миллионов рублей заканчиваются рассмотрением в первой инстанции – просто потому что уровень принятого решения достаточно высок.

По словам Владимира Груздева, 85 процентов всех судебных споров – это споры на сумму менее 500 тысяч рублей. То есть люди идут в суд за закреплением своих договоренностей.

И если бы удалось убрать эти судебные дела, то нагрузка на судей существенно снизилась бы.

- Конечно, судебная система не идеальна. Еще много вопросов по уголовному праву в отношении предпринимателей. Мы второй год подряд на форуме проводим такую сессию. И есть реальное продвижение. Вся контрольно-надзорная функция Генеральной прокуратуры реагирует на сообщения предпринимателей с мест. 42 процента плановых проверок прокуроры всех уровней отклоняют по заявлению предпринимателей, - заявил Владимир Груздев.

При этом, по словам Груздева, необходим баланс интересов заявителя и потребителя, по обращению которого проводится проверка. Сейчас правительство РФ готовит законопроект о контрольно-надзорной деятельности. И нужно, чтобы он быстрее был внесен в Госдуму.