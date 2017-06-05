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«Косогорская резня» – в числе самых массовых убийств в России за 11 лет
Фото из архива Myslo.

«Косогорская резня» – в числе самых массовых убийств в России за 11 лет

Также в этот список попало убийство, которое совершил туляк Иван Иванченко в 2011 году.

Чудовищное убийство произошло в Тверской области в ночь на 4 июня в поселке Редкино Конаковского района. Мужчина расстрелял из карабина «Сайга» девять человек. По данным Следственного комитета, конфликт произошел во время застолья.

- Ночью 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей в дачном доме в дачном кооперативе. В ходе застолья между гостями произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый уехал к себе домой, однако через некоторое время вернулся с охотничьим ружье, — сообщили ТАСС в полиции.

Сейчас подозреваемый задержан, известно, что он ранее не был судим и на учете у психиатра не состоял.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ собрала хронологию массовых убийств в России с 2010 года, жертвами которых становились пять и более человек. За это время произошло 11 таких преступлений.

Печально, но среди них есть два тульских убийства.

4 ноября 2010 г. в станице Кущевская (Краснодарский край) в доме фермера Сервера Аметова убили 12 человек, в том числе четверо детей. После убийства преступники сожгли дом. Виновными признали шесть членов организованной преступной группировки, орудовавшей в Краснодарском крае и Ростовской области. Главарь банды Сергей Цапок, два его сообщника, Владимир Алексеев и Игорь Черных, были приговорены к пожизненному заключению (Цапок умер от закупорки легочной артерии в результате отрыва тромба в 2014 г., в том же году Черных покончил с собой). Еще троих преступников приговорили к длительным срокам заключения: к 20 годам (Владимир Цеповяз и Николай Цапок) и 19 годам (Владимир Запорожец).

21 января 2011 г. в Ставрополе в частном доме от огнестрельных ранений погибли восемь человек. Убитыми оказались ранее судимый бизнесмен Владимир Слизаев, известный в криминальных кругах под кличкой Хан, а также члены его семьи и прислуга. В живых остались лишь двухнедельная внучка и восьмилетний внук бизнесмена. Убийцей оказался водитель Слизаева. Его в 2012 году приговорили к пожизненному заключению.

В ночь на 25 июля 2011 г. в Туле в доме 102-а по ул. Кутузова произошло убийство пяти человек: трех детей в возрасте от пяти до девяти лет, их 31-летней матери Марии Шкарупы и бабушки. Их убили ударами молотка по голове. 3 августа полицейские задержали подозреваемого — 19-летнего туляка Ивана Иванченко. По его словам, убийство он совершил из-за неприязненных отношений с Марии Шкарупой. В 2012 г. Иванченко был приговорен к пожизненному лишению свободы. Подробности этой страшной истории здесь.
 

На фото убийца Иван Иванченко.
В ночь на 7 августа 2011 г. в Северо-Енисейском районе Красноярского края убили пятерых: троих рабочих на лесосеке, охранника заброшенного нефтеперерабатывающего завода и мужчину на автодороге рядом с поселком Епишино. Полицейские задержали троих подозреваемых. Следствие установило, что Владимир Королев, Николай Агеев и Евгений Гагаркин после пьяной ссоры убили свидетелей, а потом угнали автомобиль, застрелив его водителя. В 2012 г. Королева приговорили к пожизненному заключению, Агеева и Гагаркина — к 20 и 19 годам лишения свободы.
 

7 ноября 2012 г. в Москве в офисе на Чернявской улице юрист Дмитрий Виноградов расстрелял шестерых своих коллег — сотрудников фармацевтической компании «Ригла». Еще одна женщина была ранена. Стрелявшего обезвредили охранники предприятия. В 2013 г. Виноградов был приговорен к пожизненному заключению.

22 апреля 2013 г. в центре Белгорода ранее судимый местный житель Сергей Помазун расстрелял посетителей магазина «Охота», а затем и прохожих на улице. Тогда погибли шесть человек. В 2013 г. убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы.

17 апреля 2015 г. в одной из квартир в Кумертау (Башкирия) после пьяной ссоры были убиты пять человек, среди которых были несовершеннолетние. 21-летний Константин Сурков и 23-летний Сергей Букаев своим жертвам нанесли большое число ножевых ранений. И чтобы избавиться от следов, убийцы облили тела спиртом, обсыпали кокосовой стружкой и подожгли. В 2016 г. преступников приговорили к пожизненному наказанию.

Жуткое убийство произошло 30 мая 2015 г. в Туле. В частном доме в поселке Косая Гора полицейские обнаружили тела пяти членов многодетной семьи — двух девочек 10 и 11 лет, их пятилетнего брата, а также 29-летней матери и 49-летней бабушки. Семилетний мальчик и 37-летний мужчина сумели выжить. Убийцей оказался 29-летний гражданин Узбекистана Сирожиддин Шералиев.


Шералиев сказал журналистам, что не согласен с таким приговором.

В декабре 2016 года Шералиева признали опасным для общества и приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подробности этого страшного убийства в специальном сюжете Myslo.

4 августа 2015 г. в Нижнем Новгороде в квартире обнаружили расчлененные тела шести детей и их матери, Юлии Беловой, в тот же день в городе Гороховец была обнаружена убитой и мать отца детей, Олега Белова. Он убил семью из-за угроз жены подать на развод и лишить родительских прав (ранее семья числилась в органах соцопеки как неблагополучная, сообщалось, что Белов часто бил супругу). В 2016 г. Белова приговорили к пожизненному.

24 апреля 2016 г. в частном доме в селе Ивашевка (Самарская область) были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин с признаками насильственной смерти. Погибшими являлись замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области полковник Андрей Гошт и его родственники. С места происшествия в состоянии комы была госпитализирована 7-летняя племянница Гошта. По обвинению в убийстве в 2017 г. были осуждены четверо местных жителей: Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев приговорены к пожизненному заключению, Ислам Бабаев — к 25 годам, Охран Зохрабов — к 26 годам лишения свободы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +1
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