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Сотрудники тульского УГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!»
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!»

Цель мероприятия – профилактика ДТП на железнодорожных переездах и информирование водителей об основных правилах безопасности.

С начала года на железнодорожных переездах Московской железной дороги по вине водителей произошло восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Четверо из них погибли. Два столкновения произошли на территории Тульской области. Такие данные приводит отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

2 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Тульской области, на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком сотрудники Госавтоинспекции совместно с железнодорожниками провели акцию «Внимание, переезд!»

Они напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники объяснили автомобилистам, что нарушение правил и пересечение пути на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни самим водителям, их пассажирам, а также членам локомотивных бригад. Участникам движения были вручены тематические памятки. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 0
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