Сотрудники тульского УГИБДД провели акцию «Внимание, переезд!»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

С начала года на железнодорожных переездах Московской железной дороги по вине водителей произошло восемь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Четверо из них погибли. Два столкновения произошли на территории Тульской области. Такие данные приводит отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

2 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Тульской области, на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком сотрудники Госавтоинспекции совместно с железнодорожниками провели акцию «Внимание, переезд!»

Они напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Железнодорожники объяснили автомобилистам, что нарушение правил и пересечение пути на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни самим водителям, их пассажирам, а также членам локомотивных бригад. Участникам движения были вручены тематические памятки.