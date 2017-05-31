В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
2 июня обследовать детей смогут отдельные категории туляков.
2 июня в Тульской детской областной клинической больнице с 10.00 до 14.00 пройдет день открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.
Обращаться нужно в детский клинико-диагностический центр ТДОКБ.
Прием будут вести следующие специалисты:
- гематолог
- уролог — андролог
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- педиатр
- врач по вакцинопрофилактике
- невролог
- психиатр
- врач-гастроэнтеролог
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.
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