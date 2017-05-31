В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

2 июня в Тульской детской областной клинической больнице с 10.00 до 14.00 пройдет день открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Обращаться нужно в детский клинико-диагностический центр ТДОКБ.

Прием будут вести следующие специалисты:

гематолог уролог — андролог хирург офтальмолог оториноларинголог кардиолог эндокринолог нефролог педиатр врач по вакцинопрофилактике невролог психиатр врач-гастроэнтеролог

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.