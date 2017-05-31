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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

2 июня обследовать детей смогут отдельные категории туляков.

2 июня в Тульской детской областной клинической больнице с 10.00 до 14.00 пройдет день открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Обращаться нужно в детский клинико-диагностический центр ТДОКБ.

Прием будут вести следующие специалисты:

  1. гематолог
  2. уролог — андролог
  3. хирург
  4. офтальмолог
  5. оториноларинголог
  6. кардиолог
  7. эндокринолог
  8. нефролог
  9. педиатр
  10. врач по вакцинопрофилактике
  11. невролог
  12. психиатр
  13. врач-гастроэнтеролог

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

сегодня, в 10:28 0
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ТулаТульская детская областная клиническая больница

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