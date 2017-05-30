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В Туле прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту

В Туле прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту

В состязаниях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.

Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту в Туле на аэродроме Клоково провела открытые соревнования по авиамодельному спорту в классах кордовых моделей – скоростных, пилотажных и воздушного боя (F2-A, F2-В, F2-D). 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – порывистый ветер и прохладную температуру – в соревнованиях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.

В классе кордовых скоростных моделей (F2-A) преимущественно сражались юниоры. Призеры:

  • золото – Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)
  • серебро – Дмитрий Гапоненко (ДДТ, Алексин)
  • бронза – Александр Пряничников (ЦДТ, Тула)

В классе кордовых пилотажных моделей (F2-В) призовые места распределились:

  • золото –Евгений Яковлев (Алексин),
  • серебро – Олег Зиновкин (Ступино),
  • бронза – Виктор Плетнев (Калуга).

Среди юниоров:

  • 1 место – Никита Каледин (ДДТ, Алексин)
  • 2 место – Роман Ривкин (ЦДТ, Тула)
  • 3 место - Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)

 В классе кордовых моделей «воздушный бой» (F2-D) призовые места:

  • золото – Александр Шалаев (Алексин),
  • серебро – Алексей Скворцов (Тула),
  • бронза – Кирилл Самойлов (Алексин).

Данные соревнования станут традиционными и будут проходить ежегодно в Туле для развития и популяризации авиамодельного спорта в Тульской области.

спасибо

Организаторы соревнований и спортсмены выражают благодарность командиру воинской части майору Новикову Дмитрию Александовичу за предоставленное место для стартов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:11 +2
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