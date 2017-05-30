В Туле прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту
В состязаниях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.
Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту в Туле на аэродроме Клоково провела открытые соревнования по авиамодельному спорту в классах кордовых моделей – скоростных, пилотажных и воздушного боя (F2-A, F2-В, F2-D).
Несмотря на неблагоприятные погодные условия – порывистый ветер и прохладную температуру – в соревнованиях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.
В классе кордовых скоростных моделей (F2-A) преимущественно сражались юниоры. Призеры:
- золото – Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)
- серебро – Дмитрий Гапоненко (ДДТ, Алексин)
- бронза – Александр Пряничников (ЦДТ, Тула)
В классе кордовых пилотажных моделей (F2-В) призовые места распределились:
- золото –Евгений Яковлев (Алексин),
- серебро – Олег Зиновкин (Ступино),
- бронза – Виктор Плетнев (Калуга).
Среди юниоров:
- 1 место – Никита Каледин (ДДТ, Алексин)
- 2 место – Роман Ривкин (ЦДТ, Тула)
- 3 место - Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)
В классе кордовых моделей «воздушный бой» (F2-D) призовые места:
- золото – Александр Шалаев (Алексин),
- серебро – Алексей Скворцов (Тула),
- бронза – Кирилл Самойлов (Алексин).
Данные соревнования станут традиционными и будут проходить ежегодно в Туле для развития и популяризации авиамодельного спорта в Тульской области.
Организаторы соревнований и спортсмены выражают благодарность командиру воинской части майору Новикову Дмитрию Александовичу за предоставленное место для стартов.