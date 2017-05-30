В Туле прошли открытые соревнования по авиамодельному спорту

В состязаниях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.

Федерация авиамодельного спорта Тульской области при поддержке регионального комитета по спорту в Туле на аэродроме Клоково провела открытые соревнования по авиамодельному спорту в классах кордовых моделей – скоростных, пилотажных и воздушного боя (F2-A, F2-В, F2-D).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – порывистый ветер и прохладную температуру – в соревнованиях приняли участие юниоры и взрослые спортсмены из Калуги, Москвы, Тулы, Алексина, Ступино.

В классе кордовых скоростных моделей (F2-A) преимущественно сражались юниоры. Призеры:

золото – Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)

серебро – Дмитрий Гапоненко (ДДТ, Алексин)

бронза – Александр Пряничников (ЦДТ, Тула)

В классе кордовых пилотажных моделей (F2-В) призовые места распределились:

золото –Евгений Яковлев (Алексин),

серебро – Олег Зиновкин (Ступино),

бронза – Виктор Плетнев (Калуга).

Среди юниоров:

1 место – Никита Каледин (ДДТ, Алексин)

2 место – Роман Ривкин (ЦДТ, Тула)

3 место - Игорь Макаров (Москва, Воробьевы Горы)

В классе кордовых моделей «воздушный бой» (F2-D) призовые места:

золото – Александр Шалаев (Алексин),

серебро – Алексей Скворцов (Тула),

бронза – Кирилл Самойлов (Алексин).

Данные соревнования станут традиционными и будут проходить ежегодно в Туле для развития и популяризации авиамодельного спорта в Тульской области.

спасибо

Организаторы соревнований и спортсмены выражают благодарность командиру воинской части майору Новикову Дмитрию Александовичу за предоставленное место для стартов.