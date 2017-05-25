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В тульских школах отзвенели последние звонки
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

В тульских школах отзвенели последние звонки

Myslo поздравляет всех, кто покидает стены родных школ.

Сегодня у тульских выпускников последний звонок. С праздником ребят поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:


Алексей Дюмин

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с праздником последнего звонка! Этот день – долгожданный и вместе с тем немного грустный.
Сегодня вы расстаетесь со своими преподавателями и наставниками, которые были рядом с вами долгие годы.
Но, уверен, вы всегда с любовью и теплотой будете вспоминать о школе, подарившей вам нужные знания, верных друзей и яркие впечатления.
Впереди у вас — самостоятельная, взрослая жизнь и выбор профессионального пути. Не бойтесь искать себя, преодолевайте трудности и достигайте поставленных целей. Пусть везде и во всем вам сопутствует удача, пусть осуществляются ваши планы и сбываются мечты. Желаю вам крепкого здоровья, успехов на экзаменах и всего самого доброго!

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В тульских школах общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятий обеспечивает полиция. Сотрудники УМВД дежурят в учебных заведениях, где проводятся праздничные школьные линейки, организуют дорожное движение вблизи школ, патрулируют прилегающие улицы. В дни последних звонков для охраны порядка на территории региона полицейские задействованы в каждой школе, где пройдут торжества.

25 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил выпускников Центра образования №3, что на ул. Калинина.

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А вот что сами тульские выпускники и их родители выкладывали в инстаграм:

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:30 +6
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