В тульских школах отзвенели последние звонки

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня у тульских выпускников последний звонок. С праздником ребят поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:



Алексей Дюмин Дорогие выпускники! Поздравляю вас с праздником последнего звонка! Этот день – долгожданный и вместе с тем немного грустный.

Сегодня вы расстаетесь со своими преподавателями и наставниками, которые были рядом с вами долгие годы.

Но, уверен, вы всегда с любовью и теплотой будете вспоминать о школе, подарившей вам нужные знания, верных друзей и яркие впечатления.

Впереди у вас — самостоятельная, взрослая жизнь и выбор профессионального пути. Не бойтесь искать себя, преодолевайте трудности и достигайте поставленных целей. Пусть везде и во всем вам сопутствует удача, пусть осуществляются ваши планы и сбываются мечты. Желаю вам крепкого здоровья, успехов на экзаменах и всего самого доброго!



В тульских школах общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятий обеспечивает полиция. Сотрудники УМВД дежурят в учебных заведениях, где проводятся праздничные школьные линейки, организуют дорожное движение вблизи школ, патрулируют прилегающие улицы. В дни последних звонков для охраны порядка на территории региона полицейские задействованы в каждой школе, где пройдут торжества.

25 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил выпускников Центра образования №3, что на ул. Калинина.

А вот что сами тульские выпускники и их родители выкладывали в инстаграм: