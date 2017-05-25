Тульская фирма «Дубенский камень» задолжала сотрудникам 2 млн рублей по зарплате

25 мая состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей.

Первым на заседании был рассмотрен вопрос о состоянии дел с выплатой заработной платы работникам, уплатой обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды в ООО «Дубенский камень».

Предприятие задолжало сотрудникам около 2 миллионов рублей, по налогам – 46 миллионов рублей.

На заседании комиссии утвержден график погашения задолженности по заработной плате в срок до 15 июня 2017 года.

Также члены межведомственной комиссии обсудили состояние дел на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Эта организация имеет долг по заработной плате, платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Долги перед работниками постепенно погашаются.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы о мерах, принимаемых по урегулированию задолженности по заработной плате работникам предприятий, действующих на территории МО Киреевский район, по увеличению поступлений в бюджет муниципального образования Киреевский район налоговых и неналоговых платежей, о выполнении Плана мероприятий по легализации заработной платы и трудовых отношений в Тульской области на 2017 год, о состоянии задолженности по заработной плате и платежам в бюджет организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования Киреевский район.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, члены комиссии, представители администраций муниципальных образований Дубенского и Киреевского районов и организаций.