Туляков приглашают на большой городской велопарад

Фото: из архива MySlo

Мероприятие состоится в воскресенье, 28 мая. Участники проедут по проспекту Ленина от главной городской площади до «Ликёрки Лофт».

28 мая 2017 года в Туле пройдёт Большой Велопарад в поддержку велокультуры, активного образа жизни и безопасности на дорогах. Организаторы отмечают, что участники будут передвигаться с соблюдением ПДД, полное ограничение движения транспорта не предполагается! Колонна стартует в 12.00 с площади Ленина и финиширует у «Ликёрки Лофт». Организаторы призывают туляков не ограничиваться спортивной одеждой, а примерить самые неожиданные и оригинальные наряды.

В рамках праздничного концерта, который состоится на финишной точке, пройдет награждение в номинациях: лучший ретро-образ и оригинальный фантазийный костюм

Победители получат призы, всеобщее внимание, уважение и восторг. Также в программе: конкурсы, квесты, викторины с призами и подарками, розыгрыш городского велосипеда, велозарядка и спортивные соревнования, показательные выступления триалистов и многое другое.

Новости велопарада и маршрут следования можно узнать в группе мероприятия. Там же можно получить ответы на интересующие вопросы.

Предлагаем вам ещё раз посмотреть, как весело и энергично туляки колесили по проспекту Ленина на Первомай.