Тульский школьник выступит в финале Всероссийского конкурса чтецов

Выступление Ивана Жаркова можно будет увидеть в прямом эфире.

Сегодня, 11 мая, в 19.00 в «Артеке» пройдет Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». На мероприятие приехали 255 участников из 85 регионов России. Известно, что в этом году в конкурсе примет участие юный Энхэ Хилхутдинов из Кайеркана, представитель коренной малочисленной народности энцы.

В двадцатку лучших чтецов страны вошел Иван Жарков из Тульской области. Он выступит с рассказом Валерия Медведева «Летающая собака».

За финальным состязанием можно будет наблюдать в прямом эфире — на сайте youngreaders.ru.

Шестой год подряд «Живая классика» помогает определить, что любят читать школьники со всей страны. Топ самых популярных авторов составили Чехов, Зощенко, Тэффи, Айтматов, Приставкин, Экзюпери.

30% участников выступят с произведениями военной прозы, зарубежных авторов будет 20%, среди самых популярных — Сэлинджер, Ричард Бах, Дж. Лондон.

– Читателям нужны талантливые писатели, а писателям — талантливые читатели, — сказал в 2012 году писатель Григорий Остер, награждая лауреатов I Всероссийского конкурса юных чтецов.

«Живая классика» — это кузница талантливых читателей, попадая в которую, взрослые не верят своим глазам и ушам: современные дети наизусть вслух читают прозу, подростковую, взрослую, русскую и зарубежную, читают с вдохновением, понимая и чувствуя каждое произнесенное слово.

В этом году участников финального состязания будут оценивать актеры Михаил Марфин, Иван Стебунов, филолог Светлана Друговейко-Должанская, режиссер Екатерина Головня.

За шесть лет соревнования стали международными, расширились возрастные границы.

Поездка в «Артек» — один из главных призов для тех, кто в трудной борьбе преодолел школьный, районный и региональный этапы конкурсов. Где только дети не соревновались: в школах, районных библиотеках, в театрах и Домах творчества.

Кроме того, десять лучших юных чтецов получат в качестве приза поездку в Москву на суперфинал, который состоится 6 июня на Красной площади.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — лауреат трех крупных премий. В 2013 году проект получил премию «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие», в 2014 году стал лауреатом премии «Ревизор» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские проекты по продвижению книги и чтения» и был признан «Лучшей практикой» Агентства стратегических инициатив.

В приветственной телеграмме к участникам Президент России Владимир Путин отметил, что считает реализацию «масштабного, поистине уникального проекта „Живая классика“ востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного пространства».

Конкурс проходит под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации.