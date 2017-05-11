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С начала 2000-х туляков стало меньше на 244 тысячи человек

С начала 2000-х туляков стало меньше на 244 тысячи человек

За 17 лет население региона значительно уменьшилось. В 2000 году в Тульской области было зарегистрировано 1 млн 743,4 тысячи человек.

Туластат опубликовал данные о численности населения региона в динамике с 2000 по 2017 год: количество жителей в Тульской области сократилось за 17 лет почти на 14%.

В 2000 году в Тульской области было зарегистрировано 1 млн 743,4 тысячи человек, а в 2017 году – 1 млн 499,4 тысячи человек.

Из них в 2000 году в городской черте жили 1 млн 417,7 тыс. человек (81,3%), а на селе – 325,7 тыс. человек (18,7%).

Причем к 2005 году численность сельских жителей сократилась до 297,3 тысячи человек. Однако уже через год прибавила сразу 2%.

Правда, связано это не с бумом рождаемости, а с преобразованием в 2006 году отдельных рабочих поселков в сельские населенные пункты.  В связи с этим количество жителей села увеличилось до 326,5 тысячи человек (до 20,2%). Аналогичная ситуация повторилась в 2012, 2014 и 2015 годах.

Таким образом, статус городских жителей на сегодняшний день имеют 1 млн 120,9 тысячи человек (74,8%) от общей численности населения Тульской области).

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:27 +2
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