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13 мая в Тульской области пройдет субботник
Фото из архива Myslo.

13 мая в Тульской области пройдет субботник

Приглашаются все желающие!

13 мая в регионе пройдет общеобластной субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Кроме того, для проведения работ по благоустройству приглашаются предприятия и организации.

Планируется привести в порядок парки, скверы, центральные улицы Тулы и муниципальных образований, дворы, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения.

Губернатор региона Алексей Дюмин пригласил жителей принять участие в субботниках.

Алексей Дюмин

– Участие в субботнике — добровольное. Но я призываю всех активных и неравнодушных людей найти возможность и поучаствовать в этом общем деле. Только все вместе мы сможем привести территории наших населенных пунктов в порядок.

Для активных пользователей социальных сетей созданы специальные хэштеги: #субботник71, #жкхменяется.

 

Редакция Myslo и «Слободы» в этот же день, 13 мая, высадит третью «Аллею Доброты». Она появится на ул. Кирова, от магазина «Магнит» к ул. Ложевой. Приглашаем всех желающих! Сбор у дома № 32 по ул. Кирова. С нас — инвентарь, чай и пирожки, с вас — хорошее настроение!

Подробнее о нашем мероприятии здесь. Присоединяйтесь к нам в группах ВКонтакте и Facebook.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 +1
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