Соседские войны: Как туляки не уживаются друг с другом

Фото BeLive.ru, Алексея Пирязева и Дмитрия Дзюбина.

Хороший сосед – это как выигрыш в лотерею. Myslo расскажет истории о соседях.

Который год в умы граждан вдалбливают: собственность не заканчивается за дверью в квартиру, весь дом и даже двор – все общее и пользоваться этим надо сообща. Возможно, именно здесь и есть тот самый камень преткновения, когда каждому хочется быть главным и владеть своей собственностью исключительно по-своему усмотрению.

История №1

«А мне жарко!»

Семь квартир в доме №14 по улице Мира в Туле три отопительных сезона подряд периодически оказывались без отопления. Виной всему – мужчина, живущий на втором этаже.

Три года назад он поставил кран на радиатор и, когда ему жарко, просто выключал отопление, отрубая заодно еще семь квартир.



Владимир Борисович.

– Отключает отопление на несколько дней. Пока не придешь и не стукнешь к нему в дверь, не включает. И в управляющую компанию не раз жаловались, там один и тот же ответ: собственник не пускает в квартиру. Я бы сходил в прокуратуру, написал жалобу, но я инвалид, ходить тяжело и недавно перенес инсульт – боюсь, разнервничаюсь, – рассказывает Владимир Борисович.

При этом и жителям дома этот злополучный сосед дверь не открывает. Предпочитает отмалчиваться. В управляющей компании корреспонденту Myslo заявили, что о проблеме известно, однако почему она не решалась столько лет, не уточнили.

– Собственник самовольно внес изменения в систему отопления, что выяснилось во время осмотра жилых помещений на предмет соблюдения норм и правил технической эксплуатации. В настоящий момент собственнику направлено уведомление от УК «Альянс» с требованием восстановить систему отопления, – уточнили в управляющей компании.

Крайним сроком исполнения предприятия значилось 1 мая. Было ли оно исполнено или нет – станет известно в ближайшее время, заверили в управляющей компании, в рамках весеннего поквартирного обхода.

История №2

«ОДН наш, и вода наша!»

Но не только туляки-соседи выходят на тропу войны в попытке доказать актуальность утверждения «хозяин – барин». И управляющие компании в погоне за экономией, а, возможно, пытаясь заполучить новых клиентов, прибегают к ухищрениям.



Тула, улица Пушкинская. Один насос на два дома стали причиной раздора.

Инцидент произошел 17 апреля в Туле на улице Пушкинской. Myslo недавно рассказывал о нем подробно. Пришедшие с работы жители дома №32 с удивлением обнаружили, что холодной воды нет. Они тут же начали звонить в управляющую компанию. Но только на следующий день выяснилось, что причина отсутствия воды кроется в соседнем доме №30.

Оказалось, УК «СтройМАКС» накануне отрезала дом №32 от насоса.

– У наших домов один насос «на двоих», это было предусмотрено еще при строительстве. В 2015 г. наша управляющая компания совместно с УК дома №30 установила новый насос, – рассказывает старшая по дому №32 Ольга Филина. – Сейчас они поменяли УК на «СтройМАКС», а та в понедельник отрезала наш дом от насоса. В итоге 285 квартир остались без холодной воды. Напора выше 4-го этажа просто нет!

По словам старшей по дому, на вопросы жителей дома №32 УК «СтройМАКС» заявила: «Переходите к нам, будет у вас вода».

Ольга Филина, жительница:

Ольга Филина – Как нам пояснили в «СтройМАКСе», якобы насос потребляет электричество в доме №30, которое оплачивается в рамках ОДН. Однако обеспечиваются за счет этого электричества два дома! То есть мы не платим за электричество, но водой пользуемся. У нас на доме электрораспределительный щиток, от которого электричество идет на их дом. Ну что нам тогда – электричество им выключить? Ну это же глупость!

Корреспонденту Myslo, который от имени жителя дома №32 позвонил в «СтройМАКС», секретарь УК не смогла пояснить, почему многоэтажка отключена от водоснабжения: «Вы же не наши клиенты, поэтому пояснения мы вам дать не можем. У наших жильцов вода есть. Звоните в свою управляющую компанию и разбирайтесь».

Жители дома №32 оказались в западне: УК соседнего дома отказалась сотрудничать – не допустила их УК «Альянс» к насосу для устранения нарушения и сама решать проблему не стала.

В итоге жилищники обратились в администрацию Советского округа с просьбой о помощи. Только после вмешательства чиновников и прокуратуры проблему удалось решить.

Начальник отдела эксплуатации и благоустройства УК «Альянс» Надежда Чабан:

Надежда Чабан – О перебоях с холодной водой мы узнали от жильцов. Сразу обратились в «СтройМАКС». Но внятного ответа на вопрос, с какой целью произведено отключение жилого дома №32, не получили. В качестве причины вмешательства в работу насосной станции был указан капитальный ремонт. Хочу подчеркнуть, что компания не предупредила ни жителей, ни нас. Мы направили обращения в ГЖИ, районную администрацию, ЕДДС и прокуратуру, поскольку УК «СтройМАКС» самовольно внесла изменения в общедомовое имущество, чего делать без согласия собственников этого имущества нельзя.

Во дворе дома №30 состоялось собрание с участием представителей обеих управкомпаний и администрации района. На возвращение воды в трубы хватило пары минут.

По итогу был составлен акт о произведенном переустройстве насосной станции без согласования проекта с надлежащими инстанциями. Но компания «СтройМАКС» подписывать акт не стала.



Представители УК попросту сбежали от корреспондентов.

Кстати, представители УК «СтройМАКС» общаться с Myslo отказались. Как только закончилось собрание, они повернулись и поспешили уйти, не реагируя на просьбу дать хоть какое-то разъяснение своим действиям.

История №3

«Нечего на нашей лавочке сидеть!»

Двор, ограниченный улицами Чапаева, Пролетарской, Епифанской и Степанова. Выходят в него три многоквартирных дома. У каждого – своя управляющая компания и свои представления о прекрасном.



Ул. Пролетарская, 22. Ограждение вокруг парковочной площадки управляющая компания демонтировала, не дожидаясь решения суда.

Яблоком раздора стала площадка у дома №27 по улице Степанова. Еще зимой в редакцию позвонил Дмитрий Шалашников – житель соседнего дома №22 по улице Пролетарской и рассказал, что в его дворе соседи поставили забор, который мешает парковать машину:

Дмитрий Шалашников – Мы всегда эту площадку использовали для стоянки машин. А тут осенью по инициативе старшей соседнего дома Натальи Львовны поставили забор и оградили нашу стоянку. Одну секцию кто-то снес и теперь можно припарковаться. Но кто ей дал право распоряжаться нашей землей? По кадастровому плану она относится к нашему дому и, значит, это самоуправство!

Связались со старшей по дому №27 Натальей Львовной. И тут история дала новый поворот:

– Мы в прошлом году получили грант в 100 000 рублей на благоустройство двора. Деньги целевые и за них нужно было отчитаться. Мы в прошлые годы уже обновили детскую площадку, лавочки. Нет спортивной площадки, но на нее денег не хватало. Решили, что огородим территорию под нее, а в следующем году установим оборудование.

Что же касается разрешения дилеммы, чья земля, женщина пояснила, что участок этот их. Он указан в техническом плане БТИ дома, а в межевом плане – кадастровая ошибка.



Та самая ограда, которая стала причиной разногласия между соседями.

– Мы следим за порядком, цветы сажаем, а жители 22-го дома ничего не делают, только приходят сидеть на наших лавочках и детей приводят играть на площадку. Я уже им лавочки поставила возле их дома – сидите там. Нет! Все равно идут на нашу площадку. Мне не жалко, но их же не вызовешь убираться, а как отдохнуть – так вот они, – возмущается женщина.

Дмитрий подал в суд. Ответчиком выступила управляющая компания дома №27. Но уже после первого заседания, не дожидаясь даже решения суда, забор добровольно демонтировали.

– Получается, что грант, выделенный из бюджета на благоустройство, улетел в трубу, – отмечает Дмитрий. – Забор демонтирован и деньги освоены, но благоустройство не выполнено.

История №4

Решеткам не место в подъезде

Журналисты – тоже чьи-то соседи. Поделюсь и я своей историей. Практически в каждой многоэтажке квартиры отделяет от площадки на этаже решетчатая или вовсе глухая дверь. Во-первых, практично: узкие коридоры и небольшие балконы не позволяют хранить коляски, велосипеды и прочее. Во-вторых, безопасно: решетка так или иначе оказывается дополнительной преградой для злоумышленников.

Но старший по дому №141 по улице Ложевой неожиданно решил: решеткам и дверям, установленным еще 20 лет назад, на этажах не место. По его инициативе дом начали «атаковать» различные инстанции: управкомпания, Государственная жилищная инспекция, МЧС… Продолжалось это около полугода.

Перед Новым годом все, чьи квартиры отгораживали дополнительные двери, получили уведомления из суда.

Позвонила в ГЖИ, мне пояснили: «Подъезд – общедомовое имущество, значит, и двери можно устанавливать с согласия собственников. Проведите собрание, наберете 50% голосов – проблема решена».

Собрание провели, протоколы оформили. Не помогло: кроме жилищных норм есть еще требования пожарной безопасности, по которым эксплуатировать общедомовое имущество надо в соответствии с техпаспортом.

В итоге на основании суда жителям дома пришлось демонтировать двери. Старший по дому доказал, что требования его были обоснованными, только вот дружнее от этого мы жить не стали, а на капремонт текущей крыши над квартирой этого старшего по дому до сих пор не собрали денег.

