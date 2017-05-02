В Тульской области назвали «Учителя года – 2017»

В Киреевске прошел заключительный III очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017».

В Киреевске завершился III очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» — «Учитель-лидер». Об этом пишет «Плавская новь» со ссылкой на Институт повышения квалификации и плавскую школу №2.

Участники в рамках конкурсных заданий «Образовательный проект» и «Круглый стол» продемонстрировали профессиональную компетентность педагога, инновационный опыт и проектную культуру.

Большое жюри конкурса оценивало:

информированность и понимание тенденций развития образования,

умение конкурсантов вести дискуссию,

глубину и оригинальность суждений,

четкость изложения своей позиции,

общую культуру и эрудицию.

В итоге победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» стали:

1 место — Людмила Наабер, учитель русского языка и литературы школы №2 города Плавска Тульской области;

2 место — Светлана Баринова, учитель русского языка и литературы Бородинской школы Киреевского района Тульской области;

3 место — Александр Одинцов, учитель технологии Алексеевской школы Тепло-Огарёвского района Тульской области.

Лариса Казанина, директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, поздравила победителей и вручила дипломы министерства образования Тульской области.