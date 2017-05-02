В Тульской области назвали «Учителя года – 2017»
В Киреевске прошел заключительный III очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017».
В Киреевске завершился III очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» — «Учитель-лидер». Об этом пишет «Плавская новь» со ссылкой на Институт повышения квалификации и плавскую школу №2.
Участники в рамках конкурсных заданий «Образовательный проект» и «Круглый стол» продемонстрировали профессиональную компетентность педагога, инновационный опыт и проектную культуру.
Большое жюри конкурса оценивало:
- информированность и понимание тенденций развития образования,
- умение конкурсантов вести дискуссию,
- глубину и оригинальность суждений,
- четкость изложения своей позиции,
- общую культуру и эрудицию.
В итоге победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» стали:
1 место — Людмила Наабер, учитель русского языка и литературы школы №2 города Плавска Тульской области;
2 место — Светлана Баринова, учитель русского языка и литературы Бородинской школы Киреевского района Тульской области;
3 место — Александр Одинцов, учитель технологии Алексеевской школы Тепло-Огарёвского района Тульской области.
Лариса Казанина, директор департамента по контролю и надзору в сфере образования министерства образования Тульской области, поздравила победителей и вручила дипломы министерства образования Тульской области.