2 мая истекает срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц

В каких случаях тулякам нужно отчитаться о доходах и как это сделать?

Отчитаться гражданам о доходах за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года в следующих случаях:

при получении дохода от продажи имущества, имущественных прав (продажа квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения/переуступка права требования);

при получении подарков в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

при получении дохода в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества,

при получении выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;

при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой. Категории налогоплательщиков, обязанных отчитаться о полученных доходах, указаны в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

Представить декларацию можно любым удобным для себя способом:

на бумажном носителе,

посетив налоговую инспекцию,

почтовым отправлением с описью вложения,

а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут представить декларацию посредством данного ресурса.

Сэкономить время для подготовки декларации по форме 3-НДФЛ позволит программа «Декларация 2016», которая размещена на сайте ФНС России. Правильно заполнить декларацию поможет также видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ».

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в течение всего 2017 года, не ограничиваясь сроком 2 мая.

Опоздали с декларацией за 2016 год? Это основание для привлечения вас к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

2 мая налоговые инспекции Тульской области ждут посетителей с 9.00 до 20.00.