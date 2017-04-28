В Узловском районе в автомобильной аварии пострадал мужчина

Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.

Водитель одного из автомобилей с различными травмами был доставлен в районную больницу.

27 апреля в 17.20 на 47-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе столкнулись два автомобиля.

Молодой человек 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, по предварительной информации, при выполнении разворота на перекрестке с крайнего правого положения не уступил дорогу автомобилю «Хонда Аккорд» под управлением молодого человека 1991 года рождения, двигавшемуся в попутном направлении.

Автомобили столкнулись, в результате пострадал водитель ВАЗа, который с различными травмами был доставлен в районную больницу.