Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД по ТО.
В Узловском районе в автомобильной аварии пострадал мужчина
Водитель одного из автомобилей с различными травмами был доставлен в районную больницу.
27 апреля в 17.20 на 47-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе столкнулись два автомобиля.
Молодой человек 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, по предварительной информации, при выполнении разворота на перекрестке с крайнего правого положения не уступил дорогу автомобилю «Хонда Аккорд» под управлением молодого человека 1991 года рождения, двигавшемуся в попутном направлении.
Автомобили столкнулись, в результате пострадал водитель ВАЗа, который с различными травмами был доставлен в районную больницу.
Другие статьи по темам