В Тульской области рухнула крыша ветхого барака

В нем проживали 5 семей, в общей сложности 13 человек.

Сегодня около полудня в поселке Каменецкий Узловского района Тульской области частично обрушилась кровля барака на улица Центральная, дом 18.

В одноэтажном бараке проживали 5 семей (13 человек, один из них ребенок).

Причина произошедшего - ветхость строения,

сообщают "Тульские известия" со ссылкой на главу района Николая Терехова.

Обрушение случилось в контуре смотрового-слухового окна, под которым не было несущей балки. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал, имущественного ущерба не зарегистрировано. Поскольку никакие коммуникации не пострадали, а размеры обрушения оказались незначительными, жители дома отказались от размещения во временном жилье.

На данный момент обрушившаяся кровля разобрана и начат ее ремонт. Завершиться он должен через 2 дня.

Этот барак значился в программе переселения из аварийного и ветхого жилья этапа 2015 года. Предполагалось, что жители этого дома переселятся в новые квартиры не позже июня этого года.