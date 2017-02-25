В Тульской области рухнула крыша ветхого барака
В нем проживали 5 семей, в общей сложности 13 человек.
Сегодня около полудня в поселке Каменецкий Узловского района Тульской области частично обрушилась кровля барака на улица Центральная, дом 18.
В одноэтажном бараке проживали 5 семей (13 человек, один из них ребенок).
Причина произошедшего - ветхость строения,
сообщают "Тульские известия" со ссылкой на главу района Николая Терехова.
Обрушение случилось в контуре смотрового-слухового окна, под которым не было несущей балки. Площадь обрушения составила 8 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал, имущественного ущерба не зарегистрировано. Поскольку никакие коммуникации не пострадали, а размеры обрушения оказались незначительными, жители дома отказались от размещения во временном жилье.
На данный момент обрушившаяся кровля разобрана и начат ее ремонт. Завершиться он должен через 2 дня.
Этот барак значился в программе переселения из аварийного и ветхого жилья этапа 2015 года. Предполагалось, что жители этого дома переселятся в новые квартиры не позже июня этого года.