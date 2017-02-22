В ночь на 23 февраля в Пролетарском районе не будет отопления и горячей воды

Ремонтные работы будут проводиться на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».

По информации АО «Тулатеплосеть», в период с 20.00 22 февраля до 8.00 23 февраля будут вестись ремонтные работы на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».

На время проведения ремонта будут приостановлены теплоснабжение и горячее водоснабжение домов по улицам: