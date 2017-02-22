В ночь на 23 февраля в Пролетарском районе не будет отопления и горячей воды
Ремонтные работы будут проводиться на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».
По информации АО «Тулатеплосеть», в период с 20.00 22 февраля до 8.00 23 февраля будут вестись ремонтные работы на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».
На время проведения ремонта будут приостановлены теплоснабжение и горячее водоснабжение домов по улицам:
- Гармонная,
- Пролетарская,
- Степанова,
- Кирова,
- Ложевая,
- Декабристов,
- Марата,
- Чапаева,
- Плеханова,
- Епифанская,
- Хворостухина,
- Осташева.
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