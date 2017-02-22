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В ночь на 23 февраля в Пролетарском районе не будет отопления и горячей воды

В ночь на 23 февраля в Пролетарском районе не будет отопления и горячей воды

Ремонтные работы будут проводиться на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».

По информации АО «Тулатеплосеть», в период с 20.00 22 февраля до 8.00 23 февраля будут вестись ремонтные работы на магистральном участке теплотрассы от котельной ОАО «Тульский патронный завод».

На время проведения ремонта будут приостановлены теплоснабжение и горячее водоснабжение домов по улицам:

  • Гармонная,
  • Пролетарская,
  • Степанова,
  • Кирова,
  • Ложевая,
  • Декабристов,
  • Марата,
  • Чапаева,
  • Плеханова,
  • Епифанская,
  • Хворостухина,
  • Осташева.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:52 0
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