В Тульской области отметят День молодого избирателя

Избирательная комиссия Тульской области разработала План мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя. Мероприятия начнутся с 8 февраля, полный список событий можно увидеть здесь.

В День молодого избирателя и в преддверии этого праздника по всей стране организуются мероприятия, направленные на просвещение молодых избирателей: выставки, викторины, олимпиады, тематические классные часы, творческие конкурсы на знание избирательного.

В Тульской области в этот день пройдут:

интеллектуально-развлекательная игра-викторина «Я – гражданин» в Тульском государственном университете,

дни открытых дверей в территориальных избирательных комиссиях и другие мероприятия.

Как известно, в декабре 2017 года стартует избирательная кампания по выборам президента РФ. По мнению организаторов избирательного процесса, важно, чтобы молодежь не только получила знания об избирательном праве со страниц школьных учебников.

Юные избиратели должны осознать, что сегодняшний выбор – это выбор их будущего.

Этот день отмечается для повышения гражданской активности молодежи, привлечения представителей молодого поколения к участию в выборах, правового просвещения молодых избирателей от 18 до 30 лет, в том числе голосующих впервые, и будущих избирателей от 14 до 18 лет.

В 2007 году Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поддержала предложение ряда избирательных комиссий субъектов Российской Федерации о ежегодном проведении Дня молодого избирателя и постановила проводить его ежегодно в третье воскресенье февраля. В этом году День молодого избирателя будет отмечаться 19 февраля.