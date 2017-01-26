новости
новости
Регистрация
Туляки со скромным доходом смогут заселиться в арендное жилье
Фото из архива Myslo

Туляки со скромным доходом смогут заселиться в арендное жилье

Начало строительства такого жилья намечено на 2018 год.

Поправки в закон «О жилищном фонде Тульской области» региональный парламент утвердил сегодня на очередном заседании. Нововведение связано с изменениями федеральных нормативных правовых актов. В частности, в Жилищном кодексе Российской Федерации появилось понятие института некоммерческого найма жилого помещения.

В связи с этим к жилищному фонду социспользования отнесены жилые помещения государственного, муниципального и частного жилищных фондов, предоставляемых по договорам соцнайма.

Кроме этого в первом чтении утверждены поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Тульской области».

Он разработан аналогично предыдущему — в связи с поправками в ЖК РФ и разграничивает полномочия органов государственной власти региона в сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования. Помимо этого он устанавливает порядок определения дохода и максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

Выступая на заседании областной Думы, министр ЖКХ Тульской области отметила, что в регионе в перспективе начнет строиться «арендное жилье» — квартиры для тех, чей доход не позволяет приобрести квартиру.

При составлении договора аренды гражданам необходимо будет подтвердить свой доход. Предполагается, что жилье под соцаренду смогут строить и субъект, и муниципалитеты. При этом обязанность для каждого муниципалитета иметь такое жилье на сегодняшний день не предусматривается. Начало возведения первых «арендных домов» намечено на 2018 год.

— Для пилотного строительства планируем использовать внебюджетные источники. Потребность в этом есть у  оборонщиков.

Мы планируем, что они первыми включатся в строительство, — отметила Элеонора Шевченко. Соблюдение очередности заселения в арендное жилье будет контролировать профильная комиссия.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:10 +1
Другие статьи по темам
Люди
Элеонора Шевченко
Место
ТулаТульская область
Прочее
строительствожилье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда тулякам можно получить бесплатные юридические консультации?
Когда тулякам можно получить бесплатные юридические консультации?
Патриарх Кирилл призвал запретить микрокредиты
Патриарх Кирилл призвал запретить микрокредиты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика