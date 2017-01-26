Туляки со скромным доходом смогут заселиться в арендное жилье

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Поправки в закон «О жилищном фонде Тульской области» региональный парламент утвердил сегодня на очередном заседании. Нововведение связано с изменениями федеральных нормативных правовых актов. В частности, в Жилищном кодексе Российской Федерации появилось понятие института некоммерческого найма жилого помещения.

В связи с этим к жилищному фонду социспользования отнесены жилые помещения государственного, муниципального и частного жилищных фондов, предоставляемых по договорам соцнайма.

Кроме этого в первом чтении утверждены поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Тульской области».

Он разработан аналогично предыдущему — в связи с поправками в ЖК РФ и разграничивает полномочия органов государственной власти региона в сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования. Помимо этого он устанавливает порядок определения дохода и максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

Выступая на заседании областной Думы, министр ЖКХ Тульской области отметила, что в регионе в перспективе начнет строиться «арендное жилье» — квартиры для тех, чей доход не позволяет приобрести квартиру.

При составлении договора аренды гражданам необходимо будет подтвердить свой доход. Предполагается, что жилье под соцаренду смогут строить и субъект, и муниципалитеты. При этом обязанность для каждого муниципалитета иметь такое жилье на сегодняшний день не предусматривается. Начало возведения первых «арендных домов» намечено на 2018 год.

— Для пилотного строительства планируем использовать внебюджетные источники. Потребность в этом есть у оборонщиков.

Мы планируем, что они первыми включатся в строительство, — отметила Элеонора Шевченко. Соблюдение очередности заселения в арендное жилье будет контролировать профильная комиссия.