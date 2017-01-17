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Народный фронт в Тульской области запустил акцию «Суррогату нет»

Народный фронт в Тульской области запустил акцию «Суррогату нет»

Акция направлена против производства и продажи нелегального суррогатного алкоголя, который несет угрозу жизни и здоровью людей.

Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области начали борьбу с производством и продажей нелегального суррогатного алкоголя, который несет угрозу жизни и здоровью людей. Для привлечения внимания общественности к этой проблеме активисты Народного фронта создали группу «Суррогату нет в Тульской области» в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook).

На этих площадках активисты ОНФ предлагают тулякам, обладающим любой информацией о местах производства и распространения нелегальной алкогольной продукции, размещать фото, видео и текстовые сообщения.

Вся полученная информация будет обобщена и передана в компетентные органы.

Кроме того, на странице группы можно найти контакты управления МВД, комитета по предпринимательству и потребительскому рынку и управления Роспотребнадзора в Тульской области, куда также могут обратиться жители Тулы. Аналогичные проекты появились и в других регионах страны.

«Только внимание и неравнодушие людей к этой проблеме позволит не допустить или хотя бы сократить число случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Народный фронт призывает жителей Тульской области не проходить мимо таких фактов и сообщать о них, в том числе на условиях анонимности», – подчеркнул активист Общероссийского народного фронта Андрей Зяблев.

По данным Росстата, за десять месяцев 2016 года около 7 тысяч человек в России скончались из-за отравлений алкоголем. К концу года эта цифра резко возросла.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:27 +2
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