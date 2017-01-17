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Тульских школьников приглашают на межрегиональные олимпиады на базе Академии ФСБ России

Тульских школьников приглашают на межрегиональные олимпиады на базе Академии ФСБ России

Ученикам нужно будет сдать русский язык, физику, обществознание, математику и иностранный язык.

УФСБ России по Тульской области информирует о том, что состоятся межрегиональные олимпиады среди школьников на базе Академии ФСБ России.

Подробная информация об олимпиаде размещена на официальном сайте Академии, а также на специально разработанном отдельном интернет-ресурсе. Участники смогут получить необходимые консультации через линию техподдержки, также можно в режиме онлайн оставить обращение в оргкомитет олимпиады.

Школьникам рекомендуется ознакомиться с разделами сайта «Архив задач» и «Подготовка к олимпиаде».

Олимпиада пройдет в два этапа. Первый, отборочный, проводится в дистанционной форме, а заключительный этап – в очной форме в Москве на базе Академии ФСБ России.

Расписание:

Отметим, что все олимпиады включены в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России на 2016/2017 учебный год. В соответствии с законодательством в сфере образования вузы вправе предоставлять льготы при поступлении победителям и призерам олимпиад из перечня.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:05 0
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