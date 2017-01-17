Тульских школьников приглашают на межрегиональные олимпиады на базе Академии ФСБ России

Ученикам нужно будет сдать русский язык, физику, обществознание, математику и иностранный язык.

УФСБ России по Тульской области информирует о том, что состоятся межрегиональные олимпиады среди школьников на базе Академии ФСБ России.

Подробная информация об олимпиаде размещена на официальном сайте Академии, а также на специально разработанном отдельном интернет-ресурсе. Участники смогут получить необходимые консультации через линию техподдержки, также можно в режиме онлайн оставить обращение в оргкомитет олимпиады.

Школьникам рекомендуется ознакомиться с разделами сайта «Архив задач» и «Подготовка к олимпиаде».

Олимпиада пройдет в два этапа. Первый, отборочный, проводится в дистанционной форме, а заключительный этап – в очной форме в Москве на базе Академии ФСБ России.

Расписание:

Отметим, что все олимпиады включены в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России на 2016/2017 учебный год. В соответствии с законодательством в сфере образования вузы вправе предоставлять льготы при поступлении победителям и призерам олимпиад из перечня.