Два туляка украли отопительный котёл из строящейся многоэтажки

Установлено, что один из мужчин ранее судим.

В Туле полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба областного УМД. По предварительным данным, злоумышленники проникли в строящийся многоэтажный дом в Центральном округе и похитили газовый котёл отопления. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 22 тысячи 700 рублей.

Для раскрытия преступления сотрудники полиции проверяли лиц, склонных к подобным противоправным деяниям. В результате проделанной работы стражи порядка установили причастность к краже 25-летнего мужчины и его 26-летнего ранее судимого подельника. Они признались в содеянном. У подозреваемых обнаружено и изъято похищенное. В отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».