Привлечь туристов в Богородицк помогут фестивали

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Для раскрытия культурно-туристического потенциала Богородицка на сегодняшний день уже мало просто ремонта и благоустройства территории парка и музея-усадьбы Бобринских. Для того чтобы жители России и зарубежья захотели приехать в город, необходимо к проблеме подойти комплексно, создав современную концепцию развития Богородицка в целом.

Выработке путей решения этих вопросов и было посвящено выездное заседание общественного совета при министерстве культуры Тульской области.

Современному туристу недостаточно просто приехать в музей и восхититься его экспозицией. Потраченное время на дорогу (особенно если человек едет из другого региона или страны) должно окупиться широкой культурной программой. Возможно, он захочет не только приобрести сувенир, но и изготовить его своими руками, а после – прогуляться по городу и сфотографироваться на фоне старинных зданий, не завешанных разномастными рекламными вывесками, остановиться в комфортабельной гостинице, а в заведении общепита отведать блюда местной кухни.

Частично эти задачи Богородицк начал решать. Администрация города уже разработала и утвердила 10 колористических паспортов на здания исторического центра города. Они призваны «излечить» фасады от застарелой болезни «шанхайских» рекламных вывесок. Теперь дело за предпринимателями, которые должны понять, что совместная работа над внешним видом города в конечном итоге позволит увеличить поток туристов, а, как следствие, и количество их посетителей, и долю прибыли.

Второй не менее важный аспект – улучшение качества туристской инфраструктуры: кафе, рестораны, гостиницы, общественные туалеты и так далее. Но одно дело – просто открыть кафе, а другое – составить меню так, чтобы оно отражало местный колорит. Участники Общественного совета, эксперты-краеведы выступили за то, чтобы в городе появились заведения, где можно отведать, например, блюда, которые были в почете у семьи Бобринских.

Согласно предложенной концепции, Богородицкий парк должен стать туристическим ядром города, но с условием взаимодействия с инвесторами и общественностью. В качестве предложения была высказана идея организовать на базе бывшей церковной сторожки сувенирную лавку и гончарную мастерскую, тем самым увеличив поток посетителей не только во дворец-усадьбу, но и в другие уголки города.

В связи с этим крайне важно расширять в первую очередь линейку событийных мероприятий. Было высказано и предложение провести в Богородицке джазовый фестиваль и фестиваль детского театра (напомним, что устроитель парка и управляющий усадьбой А.Т. Болотов был основоположником детского театра в России).

Также участники одобрили предложение о создании в парке стационарной концертно-театральной и танцевальной площадки.

– Это позволит сформировать культурно-туристический имидж города, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Перед местной администрацией сейчас стоит задача включить Богородицк в Ассоциацию малых туристических городов России.