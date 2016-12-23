В Щёкинском районе грабитель избил прохожую из-за мобильника и кольца

Сотрудники отдела МВД России по Щёкинскому району задержали подозреваемого в разбое. Жертвой нападения стала 30-летняя женщина. По предварительным данным, злоумышленник напал на неё в вечернее время на улице в районном центре.

Избив жертву и сломав ей нос, подозреваемый забрал её мобильный телефон и золотое кольцо. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, и в кратчайшие сроки стражи порядка установили налётчика, 31-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина ранее судим и нигде не работает. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».