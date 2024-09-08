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Тест: Разбираетесь ли вы в кредитах или вас легко облапошить?
Иллюстрации ru.freepik.com

Тест: Разбираетесь ли вы в кредитах или вас легко облапошить?

8 сентября - День финансиста. Ловите тест от экспертов тульского отделения Банка России и Myslo.

Конечно, лучше решать финансовые вопросы без кредита, но это не всегда получается. Если без заемных денег вам не справиться, то важно помнить базовые правила о том, как взять кредит и не увязнуть в долгах.

Ну что, проверяйте себя! 

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На 15.00 в Тульской области явка избирателей составила 43,65 %   
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