Тест: Разбираетесь ли вы в кредитах или вас легко облапошить?

Конечно, лучше решать финансовые вопросы без кредита, но это не всегда получается. Если без заемных денег вам не справиться, то важно помнить базовые правила о том, как взять кредит и не увязнуть в долгах.
Ну что, проверяйте себя!
8 сентября - День финансиста. Ловите тест от экспертов тульского отделения Банка России и Myslo.
Конечно, лучше решать финансовые вопросы без кредита, но это не всегда получается. Если без заемных денег вам не справиться, то важно помнить базовые правила о том, как взять кредит и не увязнуть в долгах.
Ну что, проверяйте себя!
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