Тест: Разбираетесь ли вы в кредитах или вас легко облапошить?

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Конечно, лучше решать финансовые вопросы без кредита, но это не всегда получается. Если без заемных денег вам не справиться, то важно помнить базовые правила о том, как взять кредит и не увязнуть в долгах.

Ну что, проверяйте себя!

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