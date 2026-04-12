В Туле ко Дню космонавтики волонтеры «Единой России» организовали творческий мастер-класс для школьников

Организаторами выступили активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», при поддержке Молодежного Совета Правительства Тульской области. Участниками стали учащиеся 5 «Д» класса.

В тёплой и дружеской атмосфере ребята изготовили свои маски-скафандры, познакомились с тематикой праздника и проявили творческие способности.

Директор Лицея №2 им. Б.Ю. Слободскова, депутат Тульской городской Думы 7-го созыва, член фракции «Единая Россия» Константин Гончаров отметил:

«Такие мероприятия помогают детям не только раскрывать свои творческие способности, но и в интересной форме узнавать о значимых событиях в истории нашей страны. День космонавтики - это повод вспомнить достижения отечественной науки и вдохновить ребят на новые знания и открытия».

Мастер-класс проведён в рамках проекта «Мастерская добрых дел» при финансовой поддержке Министерства внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области и Фонда президентских грантов.

«Проекты, направленные на работу с детьми и молодёжью, играют важную роль в формировании активной и творческой личности. Важно создавать такие площадки, где ребята могут проявить себя, пообщаться и провести время с пользой. Именно в таких форматах формируется интерес к знаниям и чувство причастности к важным событиям страны», - подчеркнула руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области, член Палаты молодых законодателей Совета Федерации, член Молодёжного Совета Правительства Тульской области Валерия Астафьева.