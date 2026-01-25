Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора в Турции

  1. Моя Слобода
После краткосрочного отдыха команда вернется к тренировкам.

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько подвел итоги первого сбора в Турции. 

«Команда выполнила весь запланированный объем тренировочной программы. При этом у тренерского штаба остаётся чувство неудовлетворённости, поскольку не удалось провести контрольный матч. Нам было важно посмотреть, как ребята восприняли информацию, которую мы доносили на протяжении всего сбора.

Игра с сербским клубом была отменена из-за сложных погодных условий, которые не позволили подготовить поле в надлежащем состоянии. Играть на нём было невозможно — там буквально стояла вода.

У нас ещё будет возможность выполнить запланированные задачи в матче против сербского клуба на втором сборе. После краткосрочного отдыха мы вернёмся к тренировочной работе. Радует, что ребята занимаются в хорошем настроении», — цитирует Гунько клубная пресс-служба.

сегодня, в 12:50 0
