Педофил из Алексина рассылал школьницам порно

В Туле 48-летний житель Алексина Роман С. обвиняется в изготовлении и распространении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, обвиняемый знакомился в соцсетях с девочками в возрасте до 12 лет. Переписывался с ними, присылал порновидео. Просил их снимать и скидывать ему пикантные фото и видео. Преступную деятельность мужчины пресекли правоохранители.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.