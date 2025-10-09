  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Педофил из Алексина рассылал школьницам порно - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Педофил из Алексина рассылал школьницам порно

Педофил из Алексина рассылал школьницам порно

Дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Туле 48-летний житель Алексина Роман С. обвиняется в изготовлении и распространении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По информации Myslo, обвиняемый знакомился в соцсетях с девочками в возрасте до 12 лет. Переписывался с ними, присылал порновидео. Просил их снимать и скидывать ему пикантные фото и видео. Преступную деятельность мужчины пресекли правоохранители.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:22 0
Другие статьи по темам
Прочее
педофилТулауголовное делоизготовление порнографии
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
сегодня, в 07:00, 97 844 3
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
Дежурная часть
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
вчера, в 13:35, 151 5590 -10
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
сегодня, в 09:00, 42 1227 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
сегодня, в 11:03, 27 642 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала»
На Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала»
В Туле 17-летний питбайкер сбил женщину на тротуаре, уходя от погони ГИБДД
В Туле 17-летний питбайкер сбил женщину на тротуаре, уходя от погони ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.