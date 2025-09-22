  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Они были посвящены памяти Заслуженного тренера России Геннадия Анатольевича Королева и прошли в подмосковном Солнечногорске.

Во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет приняли участие более 600 спортсменов из 35 регионов России.

Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» стали победителями и призерами состязаний. 1 место занял Дмитрий Назаров (он выступал в возрастной группе 12-13 лет, весовая категория – 67 кг).

2.JPG

Второе место – у Марии Галушко (16-17 лет, 53 кг), на третьем – Евгений Гарбуз (14-15 лет, 62 кг), Виктория Савченко (16-17 лет, 64 кг) и Иван Борискин (14-15 лет, 44 кг). Подготовили спортсменов тренеры Андрей Гарбуз и Джавид Ахадов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:34 0
Другие статьи по темам
Событие
соревнованияспортрукопашный бой
Место
ТулаМосковская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков
В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.