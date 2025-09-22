Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Они были посвящены памяти Заслуженного тренера России Геннадия Анатольевича Королева и прошли в подмосковном Солнечногорске.

Во Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет приняли участие более 600 спортсменов из 35 регионов России.

Воспитанники тульской спортшколы «Металлург» стали победителями и призерами состязаний. 1 место занял Дмитрий Назаров (он выступал в возрастной группе 12-13 лет, весовая категория – 67 кг).

Второе место – у Марии Галушко (16-17 лет, 53 кг), на третьем – Евгений Гарбуз (14-15 лет, 62 кг), Виктория Савченко (16-17 лет, 64 кг) и Иван Борискин (14-15 лет, 44 кг). Подготовили спортсменов тренеры Андрей Гарбуз и Джавид Ахадов.