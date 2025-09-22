В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков

Фото Артема Жильцова

Следователем СО по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки и её 20-летнего знакомого. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, совершенном организованной группой.

По данным следствия, молодые люди приобрели у неизвестных наркотики и намеревались сбыть их через «закладки», но были задержаны сотрудниками полиции. Оба задержанных заключены под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

СК России напоминает: несовершеннолетние наиболее подвержены влиянию злоумышленников, торгующих наркотиками. Ожидая быстрые деньги, подростки не учитывают общественную опасность своих деяний и строгость наказания, предусмотренного УК РФ. Незаконный оборот наркотиков – это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено длительное лишение свободы.