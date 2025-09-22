  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков
Фото Артема Жильцова

В Туле 17-летняя девушка с другом пытались заняться продажей наркотиков

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Парочке грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователем СО по Зареченскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки и её 20-летнего знакомого. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, совершенном организованной группой.

По данным следствия, молодые люди приобрели у неизвестных наркотики и намеревались сбыть их через «закладки», но были задержаны сотрудниками полиции. Оба задержанных заключены под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

СК России напоминает: несовершеннолетние наиболее подвержены влиянию злоумышленников, торгующих наркотиками. Ожидая быстрые деньги, подростки не учитывают общественную опасность своих деяний и строгость наказания, предусмотренного УК РФ. Незаконный оборот наркотиков – это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено длительное лишение свободы.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:07 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской областинаркотики
Место
ТулаЗареченский район
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область получит 360 млн рублей на расселение аварийного жилья
Тульская область получит 360 млн рублей на расселение аварийного жилья
Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Тульские рукопашники завоевали медали на Всероссийских соревнованиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.