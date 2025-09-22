  1. Моя Слобода
Голосование за выбор финалистов телешоу «Классная тема!»: поддержим учителя из Тулы!
Кадр из видео.

Голосование за выбор финалистов телешоу «Классная тема!»: поддержим учителя из Тулы!

Наш регион впервые представлен на этом этапе конкурса.

Учитель биологии тульского центра образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина Виктор Тронин стал полуфиналистом нового сезона телешоу «Классная тема!». 

Передача призвана выявлять наиболее талантливых и выдающихся педагогов, способных вдохновлять и мотивировать учеников. Основной целью проекта является предоставление учителям возможности продемонстрировать профессиональное мастерство.

Виктор Тронин подготовил для конкурса интересный видеоролик про динозавров.

Стартовало народное голосование за выбор финалистов четвертого сезона. Поддержать учителя из Тулы можно по ссылке. Смотрите видеоурок и ставьте лайки.

Главный приз для победителя — цикл познавательных передач, транслируемых на телеканале «Россия-Культура», а также в сообществе «Классная тема!». 

сегодня, в 14:05 +1
