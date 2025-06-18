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Руководитель тульского бюро экспертизы брала взятки за справки об инвалидности
Фото из архива Myslo.

Руководитель тульского бюро экспертизы брала взятки за справки об инвалидности

Уголовное дело направлено в суд.

Руководителя бюро № 2 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» обвиняют в получении взятки в значительном размере за подделку документов (ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Женщина оформляла «левые» справки об инвалидности.

По версии следствия, 29-летняя жительница Тулы получала взятки через посредника с декабря 2023 по сентябрь 2024 года. Уголовное дело, возбужденное по материалам регионального ФСБ, направили в Зареченский районный суд.

В ходе расследования вычислили подельников главы бюро медико-социальной экспертизы. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.

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Автор:
сегодня, в 10:49 0
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