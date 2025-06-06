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В Туле на Воронке прошла «Студенческая регата»: репортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Воронке прошла «Студенческая регата»: репортаж Myslo

Участники соревновались в скорости на лодках-«драконах».

6 июня на набережной реки Воронки открылась «Студенческая регата». В ней приняли участие 23 команды из 15 учебных заведений региона. Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Тульской области.

— Добрый день, уважаемые друзья! Мне очень приятно, что сегодня собралось такое большое количество команд, все молодые, все красивые, все спортивные. Всем хочу пожелать победы, хочу, чтобы у вас были дружные коллективы, прекрасного времяпрепровождения и хорошего настроения! — поприветствовал студентов министр спорта Михаил Трунов.

Студенческая регата проводится в Туле с 2016 года, после открытия Суворовского военного училища. Его воспитанники и зародили традицию соревнований. Изначально суворовцы принимали участие всеми взводами, сейчас от училища допускают только одну команду — уж слишком много желающих.

— Лодка-«дракон» с 10 гребцами может преодолеть 200 метров всего за одну минуту, если экипаж состоит только из новичков. Профессионалы покоряют дистанцию за 40 секунд, — рассказывает председатель Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ Сергей Рассыхатский.

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— Гребля на «драконе» набирает большую популярность по всей России, и Тульская область не исключение. В Китае, например, 50 миллионов занимаются греблей на «драконе». В Туле с 2012 года, когда появилась федерация, приобрели лодки и пропагандируем здоровый образ жизни, проводим соревнования среди студентов. В этом году у нас самый массовый старт — участвует около 250 человек.

Своими впечатлениями после гонки поделилась участница команды «Электромед» Ефремовского медицинского колледжа Кристина, учащаяся на третьем курсе по специальности «сестринское дело».

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— Экипаж лодки состоял только из девушек, но это не помешало нам обойти соперников-парней! Мы обещали выиграть, и мы выиграли! Девчонки — круто!

Не все участники регаты профессиональные спортсмены, для кого-то эти соревнования первые, а опыта в спорте за спиной почти нет. Например, участник команды Богородицкого политехнического колледжа Никита Демочкин с детства плавает для себя:

— Как ощущения после гонки? Влажно самую малость! Когда проплывали мимо буйков, чувствовали севастопольский воздух, дышали глубже. Я вообще ни разу не занимался греблей. На таких соревнованиях я впервые, а на обычной лодке плаваю с 5 лет.

Не обошлось без происшествий: лодка одной из команд перевернулась возле самого причала.

В финал регаты вышли команды ТулГУ (серебро) и Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого (золото). Среди участников из колледжей места распределились следующим образом.

Для девушек:

  • 1-е место — «Бульдоги71»,
  • 2-е место — «Щит»,
  • 3-е место — «Электромед».

Для юношей:

  • 1-е место — «Бульдоги71»,
  • 2-е место — БПК,
  • 3-е место ТулСВУ.

Микс (смешанный экипаж):

  • 1-е место «Бульдоги71»,
  • 2-е место «Щит»,
  • 3-е место VITA.
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