Женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника в Туле

Госпитализация ей не потребовалась.

В Тульской области в период отражения очередной волны атаки (с 8.30 до 11.00) подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 3 БПЛА.

Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, в Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация ей не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте.

«По предварительной информации, разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Ситуация на контроле», — отметил губернатор.

В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.