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Гран-при Тулы: старейший велотрек России примет элиту велоспорта

Гран-при Тулы: старейший велотрек России примет элиту велоспорта

С 17 по 19 мая на легендарном велодроме пройдет Гран-при Тулы – первый крупный трековый старт сезона для лидеров российской сборной по велоспорту.

Зрителей ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах. Командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием – на треке развернется бескомпромиссная борьба за медали. 

В Гран-при Тулы выступят сильнейшие спортсмены страны: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, победительница Лиги чемпионов Алина Лысенко, чемпион Европы Александр Дубченко и многие другие.

Место проведения: г. Тула, проспект Ленина, 87, велотрек. Вход свободный. 0+

Торжественное открытие состоится 17 мая в 14.30.

Расписание

17 мая:

12.00 – утренняя сессия
14.30 – открытие соревнований и вечерняя сессия с финальными заездами в скретче, гонке с выбыванием и командном спринте

18 мая:

10.00 – утренняя сессия
16.00 – финальные заезды в гонке по очкам и спринте

19 мая:

10.00 – кейрин, мэдисон.

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