Гран-при Тулы: старейший велотрек России примет элиту велоспорта

Зрителей ждут захватывающие гонки в олимпийских дисциплинах. Командный и индивидуальный спринт, мэдисон, кейрин, скретч, гонка по очкам и гонка с выбыванием – на треке развернется бескомпромиссная борьба за медали.
В Гран-при Тулы выступят сильнейшие спортсмены страны: призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, победительница Лиги чемпионов Алина Лысенко, чемпион Европы Александр Дубченко и многие другие.
Место проведения: г. Тула, проспект Ленина, 87, велотрек. Вход свободный. 0+
Торжественное открытие состоится 17 мая в 14.30.
17 мая:
12.00 – утренняя сессия
14.30 – открытие соревнований и вечерняя сессия с финальными заездами в скретче, гонке с выбыванием и командном спринте
18 мая:
10.00 – утренняя сессия
16.00 – финальные заезды в гонке по очкам и спринте
19 мая:
10.00 – кейрин, мэдисон.