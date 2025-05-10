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Антирейтинг профессий: на какие вакансии реже всего откликаются туляки

Антирейтинг профессий: на какие вакансии реже всего откликаются туляки

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессии наименее интересны тулякам в 2025 году.

Наименее популярной профессией среди местных жителей оказалась профессия брокера — на нее откликнулось всего 12 человек. Также в самыми непопулярными профессиями в Тульской области оказались: дата-сайентист (лишь 17 откликов), директор по информационным технологиям (19), руководитель отдела аналитики (20), парикмахер (34), комплаенс-менеджер (46), продуктовый аналитик (53), гейм-дизайнер (56), руководитель отдела разработки (60), геолог (61) и другие.

 

Профессия

Количество откликов туляков

Брокер

12

Дата-сайентист

17

Директор по информационным технологиям (CIO)

19

Руководитель отдела аналитики

20

Парикмахер

34

Комплаенс-менеджер

46

Продуктовый аналитик

53

Гейм-дизайнер

56

Руководитель группы разработки

60

Геолог

61

Оценщик

63

Мастер ногтевого сервиса

65

Менеджер/консультант по стратегии

81

Заведующий аптекой

84

Продюсер

97

Все эти профессии набрали менее 100 откликов. А вот одной из самых популярных в этом году в регионе стала профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами — более 46 тысяч откликов.

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