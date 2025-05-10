Антирейтинг профессий: на какие вакансии реже всего откликаются туляки

Наименее популярной профессией среди местных жителей оказалась профессия брокера — на нее откликнулось всего 12 человек. Также в самыми непопулярными профессиями в Тульской области оказались: дата-сайентист (лишь 17 откликов), директор по информационным технологиям (19), руководитель отдела аналитики (20), парикмахер (34), комплаенс-менеджер (46), продуктовый аналитик (53), гейм-дизайнер (56), руководитель отдела разработки (60), геолог (61) и другие.
|
Профессия
|
Количество откликов туляков
|
Брокер
|
12
|
Дата-сайентист
|
17
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
19
|
Руководитель отдела аналитики
|
20
|
Парикмахер
|
34
|
Комплаенс-менеджер
|
46
|
Продуктовый аналитик
|
53
|
Гейм-дизайнер
|
56
|
Руководитель группы разработки
|
60
|
Геолог
|
61
|
Оценщик
|
63
|
Мастер ногтевого сервиса
|
65
|
Менеджер/консультант по стратегии
|
81
|
Заведующий аптекой
|
84
|
Продюсер
|
97
Все эти профессии набрали менее 100 откликов. А вот одной из самых популярных в этом году в регионе стала профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами — более 46 тысяч откликов.