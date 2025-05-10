Антирейтинг профессий: на какие вакансии реже всего откликаются туляки

Наименее популярной профессией среди местных жителей оказалась профессия брокера — на нее откликнулось всего 12 человек. Также в самыми непопулярными профессиями в Тульской области оказались: дата-сайентист (лишь 17 откликов), директор по информационным технологиям (19), руководитель отдела аналитики (20), парикмахер (34), комплаенс-менеджер (46), продуктовый аналитик (53), гейм-дизайнер (56), руководитель отдела разработки (60), геолог (61) и другие.

Профессия Количество откликов туляков Брокер 12 Дата-сайентист 17 Директор по информационным технологиям (CIO) 19 Руководитель отдела аналитики 20 Парикмахер 34 Комплаенс-менеджер 46 Продуктовый аналитик 53 Гейм-дизайнер 56 Руководитель группы разработки 60 Геолог 61 Оценщик 63 Мастер ногтевого сервиса 65 Менеджер/консультант по стратегии 81 Заведующий аптекой 84 Продюсер 97

Все эти профессии набрали менее 100 откликов. А вот одной из самых популярных в этом году в регионе стала профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами — более 46 тысяч откликов.