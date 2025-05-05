«ТЗМС» выиграл Кубок регионов по футзалу

3 и 4 мая в Воронеже состоялся Кубок регионов по футзалу. Турнир дал старт крупнейшему ежегодному межрегиональному соревнованию для лучших команд из разных регионов страны.

В соревнованиях принимали участие 4 команды:

«ТЗМС» (Тула);

«ЛГТУ» (Липецк);

«Следственный комитет» (Воронеж);

«Хлебороб» (Хохольский р-н, Воронежская область).



В полуфинальном матче туляки сразились со следователями. Основное время матча завершилось со счётом 6:6. Забитыми мячами у «ТЗМС» отметились Кирилл Шмидгаль и Виталий Лупаков, оформившие по дублю. Еще два мяча следователи отправили в свои ворота сами. В серии пенальти туляки оказались точнее — победа с счётом 4:3.

А в финальном поединке «ТЗМС» не оставил никаких шансов своему сопернику. «ЛГТУ» оказался повержен со счётом 4:2. Дубль на свой счет записал Хулиан, по разу забили Виталий и Владислав Лупаковы.