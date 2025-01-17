Александр Сторожук: «Впереди много работы, но ситуация меняется в лучшую сторону»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболисты «Арсенала» в Турции начали готовиться к весенней части сезона. Главный наставник команды рассказал клубной пресс-службе, чего он ждёт от этих сборов.

– Александр Александрович, первым делом с прошедшими праздниками! Удалось ли полноценно отдохнуть?

– Семья – лучшее средство для отдыха. Но в информационном плане мы всегда были в работе, потому что это нескончаемый процесс. Футболисты в отпуске, а тренерский штаб работает, надо все проанализировать, подвести итоги. Это первый момент. Второй – селекция. Сейчас это активная фаза, трансферное окно открыто. Каждый клуб хочет усилиться, мы не исключение. Пришлось расстаться с некоторыми ребятами, я желаю им удачи.

А нам много работы предстоит на сборах. Это и улучшение физической формы, и вливание новичков, знакомство, раскрытие их сильных качеств и так далее.

– Наверное, мечта каждого тренера – видеть новичков перед сборами.

– Для Александра Денисова (селекционера ПФК «Арсенал» – прим. ред.) это первое трансферное окно на новом поприще. В целом он справляется и наверняка будет прогрессировать в этом вопросе. Мы все друг другу помогаем. Надеюсь, в подготовительный период мы будем в большей степени укомплектованы. Еще есть позиции в стадии переговоров или поисков. Это мы уже доработаем по ходу сборов.

– Как настроение в команде?

– Мы узнали состояние ребят после отпуска. Им была дана программа, выполнение которой позволит без раскачки войти в тренировочный режим. Был большой период отдыха, но уже через десять дней футболисты приступили к работе, чтобы не растерять форму, которую имели на конец года.

– Вам понравилось, как подошли игроки к началу подготовки?

– Они скидывают результаты. Кто-то болел, выпадал – это свойственно в данный период времени, но догоняли. В целом, что запланировали – выполнили. К объему работы ребята подошли профессионально.

– За время паузы все соскучились по футболу.

– Естественно, я тоже соскучился. Уже через неделю отпуска я снова понял: если ты любишь футбол, он не может надоесть. Это наша жизнь, ради футбола мы готовы жертвовать. Дай бог, чтобы те травмы, которые нас преследовали, в новом году нас миновали.

– Вы любите играть с сильными соперниками на сборах…

– Это одно из моих требований. Пусть это будет первая игра, вторая или заключительная – неважно. Хочу, чтобы были сильные спарринги с соперниками выше рангом. Так мы сможем в полном объеме оценить наши возможности и увидеть нюансы, над которыми необходимо в первую очередь работать. Не столь важно, какой будет итог, в любом случае мы в выигрыше.

– Недавняя встреча команды с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым наверняка добавила позитива.

– Однозначно ситуация меняется в лучшую сторону. Есть понимание, есть внимание. Клуб под присмотром, это радует. Хочу поблагодарить Дмитрия Вячеславовича за такое отношение. Видны пути развития, мы движемся в правильном направлении.