Госавтоинспекция призывает туляков сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: нетрезвый водитель опасен не только для самого себя, но и для других участников дорожного движения. Как правило, пьяные лихачи превышают скорость, совершают опасные маневры, игнорируют требования дорожных знаков. Всё это приводит к авариям, в которых травмируются и гибнут люди.
В холодное время года возрастает риск наезда на нетрезвых пешеходов, которые могут заснуть посреди дороги и попасть под колеса. Если вы заметили на проезжей части лежащего человека, либо пешехода с признаками опьянения – позвоните в дежурную часть.
Помните, что за управление транспортными средствами в нетрезвом виде грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления всеми видами транспорта на срок от 18 до 24 месяцев. А за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.
Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите об этом!
- Телефон ДЧ УМВД России по Тульской области: – 02
- Телефоны ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42.
- Телефоны ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.