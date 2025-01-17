Госавтоинспекция призывает туляков сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах

Фото Сергея Старикова

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: нетрезвый водитель опасен не только для самого себя, но и для других участников дорожного движения. Как правило, пьяные лихачи превышают скорость, совершают опасные маневры, игнорируют требования дорожных знаков. Всё это приводит к авариям, в которых травмируются и гибнут люди.

В холодное время года возрастает риск наезда на нетрезвых пешеходов, которые могут заснуть посреди дороги и попасть под колеса. Если вы заметили на проезжей части лежащего человека, либо пешехода с признаками опьянения – позвоните в дежурную часть.

Помните, что за управление транспортными средствами в нетрезвом виде грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления всеми видами транспорта на срок от 18 до 24 месяцев. А за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите об этом!