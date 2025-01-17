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Госавтоинспекция призывает туляков сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах
Фото Сергея Старикова

Госавтоинспекция призывает туляков сообщать о нетрезвых водителях и пешеходах

Не оставайтесь равнодушными: ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: нетрезвый водитель опасен не только для самого себя, но и для других участников дорожного движения. Как правило, пьяные лихачи превышают скорость, совершают опасные маневры, игнорируют требования дорожных знаков. Всё это приводит к авариям, в которых травмируются и гибнут люди.

В холодное время года возрастает риск наезда на нетрезвых пешеходов, которые могут заснуть посреди дороги и попасть под колеса. Если вы заметили на проезжей части лежащего человека, либо пешехода с признаками опьянения – позвоните в дежурную часть.

Помните, что за управление транспортными средствами в нетрезвом виде грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления всеми видами транспорта на срок от 18 до 24 месяцев. А за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите об этом!

  • Телефон ДЧ УМВД России по Тульской области: – 02
  • Телефоны ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42.
  • Телефоны ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.

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