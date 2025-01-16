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Где в Туле не будет света 17 января

Где в Туле не будет света 17 января

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
  • ул. Староникитская, 77,
  • ул. Водоохранная, 41-53, 43-а, 44-а, 44-б, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б,
  • ул. Станиславского, 105, 115,
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. 2-я Гостеевская, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Шевченко, 72-90 (чётн.), 65-81 (нечётн.), 81/1, 90-а,
  • ул. Богучаровская, 24, 30-а, 32-а, 28, 38,
  • 21-й Горельский пр-д, 53,
  • ул. Тесницкая, д.30,
  • ул. Седова, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а,
  • ул. Оружейная, 38, 40, 42,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19, 19а, 21,
  • Прокудина, 1,
  • ул. Каминского, 3, 4-а, 4-б, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Жуковского, 38,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • ул. Марата, 63.

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