На ледовой арене «Корд» пройдут соревнования по фигурному катанию памяти Игоря Талькова

Торжественная часть и открытие соревнований – в 11-00.

24 ноября ледовая арена «Корд» (Тульская область, Щёкино, ул. Гагарина 16-а) примет участников новых соревнований по фигурному катанию.

Соревнования пройдут на родине знаменитого музыканта и поэта Игоря Талькова. В их организации участвует Федерация фигурного катания Тульской области.

Торжественная часть и открытие соревнований — в 11.00.

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов, они выступят в номинации «Юный фигурист», в категориях 1, 2 и 3 юношеских разрядов. От АНО «Спортивное наследие» заявятся 20 юных фигуристов.