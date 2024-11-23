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На ледовой арене «Корд» пройдут соревнования по фигурному катанию памяти Игоря Талькова

На ледовой арене «Корд» пройдут соревнования по фигурному катанию памяти Игоря Талькова

Торжественная часть и открытие соревнований – в 11-00.

24 ноября ледовая арена «Корд» (Тульская область, Щёкино, ул. Гагарина 16-а) примет участников новых соревнований по фигурному катанию. 

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Соревнования пройдут на родине знаменитого музыканта и поэта Игоря Талькова. В их организации участвует Федерация фигурного катания Тульской области.

Торжественная часть и открытие соревнований — в 11.00.

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов, они выступят в номинации «Юный фигурист», в категориях 1, 2 и 3 юношеских разрядов. От АНО «Спортивное наследие» заявятся 20 юных фигуристов.

 

 

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Тульская областьЩекино

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